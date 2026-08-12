Shamli News: पूर्व मंत्री की युवा टीम ने कावड़ शिवरों में की शिवभगतो की सेवा

Shamli News: पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के भतीजे अर्जुन राणा ने युवा टीम व क्रांतिवीर हॉस्पिटल कर्मचारियो के साथ अलग अलग शिवरों में कावड़ियों की सेवा की। इस समय आसपास के प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में कावड़िए हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने स्थान को जा रहे हैं। बड़ी संख्या में कावड़िए शामली जिले से होकर गुजरते हैं। जिसमे विहिप, बजरंग दल, भाजपा, के साथ साथ अन्य दल लोकदल, बसपा आदि के सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेवा देते हैं। रविवार की देर शाम पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के भतीजे अर्जुन राणा युवा टीम व शांति वीर हॉस्पिटल के कर्ममचारियों के गांव हिरणवाड़ा में लोगों द्वारा लगये गए कावड़ सेवा शिविर में पहुंचे और उनकी सेवा की।