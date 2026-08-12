Shamli News: पूर्व मंत्री की युवा टीम ने कावड़ शिवरों में की शिवभगतो की सेवा
Shamli News: पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के भतीजे अर्जुन राणा ने युवा टीम और क्रांतिवीर हॉस्पिटल के कर्मचारियों के साथ कावड़ियों की सेवा की। कई प्रदेशों से कावड़िए हरिद्वार से जल लेकर गुजरते हैं और शामली जिले में सेवा कैंपों का आयोजन किया गया। इस दौरान खाद्य सामग्री और आवश्यक सामग्रियाँ वितरित की गईं।
Shamli News: पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के भतीजे अर्जुन राणा ने युवा टीम व क्रांतिवीर हॉस्पिटल कर्मचारियो के साथ अलग अलग शिवरों में कावड़ियों की सेवा की। इस समय आसपास के प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में कावड़िए हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने स्थान को जा रहे हैं। बड़ी संख्या में कावड़िए शामली जिले से होकर गुजरते हैं। जिसमे विहिप, बजरंग दल, भाजपा, के साथ साथ अन्य दल लोकदल, बसपा आदि के सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेवा देते हैं। रविवार की देर शाम पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के भतीजे अर्जुन राणा युवा टीम व शांति वीर हॉस्पिटल के कर्ममचारियों के गांव हिरणवाड़ा में लोगों द्वारा लगये गए कावड़ सेवा शिविर में पहुंचे और उनकी सेवा की।
इस दौरान उन्होंने खाने का सामान, आवश्यक सामग्री वितरित की। इस मौके पर विकास राणा, मनोज राणा कैडी, राजीव राणा कैड़ी, कुलदीप राणा कैड़ी, मोनू देखोड़ी, राजा कदरगद, रवि राणा,लव राणा मनट, अंकुर राणा ख्यावड़ी, शेखर राणा सिक्का सहित लोग उपस्थित रहे।
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