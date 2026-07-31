Shamli News: जनता दर्शन कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने सुनीं लोगों की समस्याएं
Shamli News: पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने नगर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने ग्रामीण और शहरी लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। राणा ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक समय पर पहुँचना चाहिए।
Shamli News: थानाभवन। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा ने वृहस्पतिवार को नगर स्थित अपने कैंप कार्यालय में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी इलाकों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई मामलों में मौके पर ही आवश्यक निर्देश देकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी व्यक्तिगत एवं जनसामान्य से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंचे। सुरेश राणा ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि पात्र लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए तथा जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।उन्होंने
कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब, किसान, महिला, युवा एवं जरूरतमंद वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे।
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