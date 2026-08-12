Shamli News: लायंस क्लब शामली उज्जवल के कांवड़ चिकित्सा सेवा शिविर का समापन

Shamli News: लायंस क्लब शामली उज्जवल के कांवड़ चिकित्सा सेवा शिविर का समापन
Shamli News: लायंस क्लब शामली उज्जवल ने 2 अगस्त से चल रहे निशुल्क कांवड़ चिकित्सा सेवा शिविर का भव्य समापन समारोह आयोजित किया। शिविर में चिकित्सकों और समाजसेवियों की सेवाओं की सराहना की गई। 6000 श्रद्धालुओं का उपचार किया गया, जिसमें उन्हें चिकित्सा परामर्श और विशेष सेवाएं प्रदान की गईं।
Shamli News: लायंस क्लब शामली उज्जवल द्वारा श्री मंदिर हनुमान टिल्ला हनुमान धाम के प्रांगण में 2 अगस्त से संचालित किए जा रहे निशुल्क कांवड़ चिकित्सा सेवा शिविर का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में शिविर में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों, सहयोगियों, लायंस क्लब सदस्यों एवं समाजसेवियों का सम्मान करते हुए उनके सेवाभाव की सराहना की गई।समापन समारोह के मुख्य अतिथि चेयरमैन अरविन्द संगल, हनुमान टिल्ला हनुमान धाम के अध्यक्ष सलिल द्विवेदी रहे। अध्यक्ष कमल गोयल ने कहा कि सेवा ही लायंस क्लब का मूल उद्देश्य है। कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सेवा करना क्लब के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है।
शिविर संयोजक संजीव कुमार ने बताया कि 2 अगस्त से लगातार चल रहे शिविर में 6000 भोले भक्तों का उपचार किया गया। शिविर में चिकित्सकीय परामर्श के साथ ही पैरों की पट्टी, मालिश, दर्द से राहत एवं थके हुए कांवड़ियों के लिए विशेष सेवाओं की व्यवस्था की गई। मौके पर विशाल प्रजापति, भोपाल सिंह, सतेंद्र मलिक, मुकेश वर्मा, संजय धीमान, अनमोल, अनिकेत, आकाश सैनी, अनंत, प्रशांत, मोहित, विकास कुमार, मोनू मौजूद रहे।
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