Shamli News: आवारा हिसंक कुत्तों व बंदरो के हमले में 4 घायल
Shamli News: कुत्तों और बंदरों के हमलों से चार लोग घायल हो गए। तेजवीर, आदित्य, चन्द्रभोष और पूजा को पीएचसी में एंटी रैबीज इंजेक्शन लगे। कस्बे में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक जारी है, जिससे लोग सुरक्षित नहीं हैं। डॉक्टर ने घायलों को घाव धोने की सलाह दी है।
Shamli News: कुत्ते व बंदरो ने एक महिला समेत चार लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। घायलों ने पीएचसी पहुंचकर एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाए है। कस्बे में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक थमने का नाम नही ले रहा है। रोजाना किसी न किसी पर हमला कर घायल कर रहे है। सोमवार को कस्बा निवासी तेजवीर अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था। इसी दौरान बंदर ने उस पर हमला कर दिया। जिसमें वह घायल हो गया। वही कस्बा निवासी आदित्य, चन्द्रभोष और पूजा पर भी आवरा कुत्तों ने हमला कर घायल कर दिया है। घायलों ने पीएचसी पहुंचकर एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाए है।
डॉक्टर ने घायलों को घाव को साबुन से धोने की सलाह दी है।
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