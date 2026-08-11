Shamli News: मर्यादा और अनुशासन से जीवन में मिलती है सफलता-नरेश मुनि महाराज

Shamli News: शहर के श्री श्वेतांबर जैन स्थानक मंदिर में चल रहे चातुर्मास के दौरान संघ संचालक नरेश मुनि महाराज ने श्रद्धालुओं को धर्म, मर्यादा, अनुशासन और त्याग का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में सावधानी और जागरूकता जरूरी है। यदि व्यक्ति सावधानी नहीं रखेगा तो कभी भी घटना घट सकती है। मर्यादा मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती है और आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। नरेश मुनि महाराज ने कहा कि जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासन के साथ किया गया कार्य सफलता की ओर ले जाता है। जहां अनुशासन नहीं होता, वहां व्यवस्था और सफलता दोनों प्रभावित होती हैं।

उन्होंने श्रावकों से त्याग की भावना अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि त्याग करने से जीवन में प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है।उन्होंने कहा कि मनुष्य को सदैव जागरूक होकर कार्य करना चाहिए तथा कषायों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कषाय व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसके साथ ही मान-सम्मान और प्रतिष्ठा के मोह से दूर रहने की सीख देते हुए उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति हर समय मान-प्रतिष्ठा के पीछे भागता रहेगा तो उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। अहंकार जीवन के पतन का कारण बनता है।इस अवसर पर सतीश चंद्र जैन, नानक चंद जैन, राजीव जैन, अभिषेक जैन, विमल जैन, नितिन जैन, सत्येंद्र जैन, राजकुमार जैन, दीपक जैन, जय कुमार जैन, अशोक जैन, मुकुल जैन, विपुल जैन, वीरेश जैन, अमोल जैन, सचिन जैन मौजूद रहे।