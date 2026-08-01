Shamli News: सावन के शुभारंभ पर वार्ड-11 में विशेष स्वच्छता अभियान, फॉगिंग व दवा छिड़काव से मच्छरों पर प्रहार

Shamli News: कांधला। नगर पालिका परिषद ने सावन माह के शुभारंभ पर वार्ड संख्या-11 में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर साफ-सफाई के साथ संक्रामक बीमारियों की रोकथाम का संदेश दिया। अभियान के दौरान नालियों और गलियों की सफाई, कीटनाशक दवा का छिड़काव तथा फॉगिंग कराकर क्षेत्र को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया गया। सावन माह की शुरुआत के अवसर पर नगर पालिका परिषद कांधला के वार्ड संख्या-11 में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। यह अभियान सभासद प्रदीप कुमार भार्गव की पहल पर आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य वार्ड में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना तथा बरसात के मौसम में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम करना रहा।

अभियान के दौरान सफाई कर्मचारियों ने वार्ड की गलियों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों की गहन सफाई की। सफाई कार्य पूर्ण होने के बाद गलियों में पानी का छिड़काव कराया गया। वहीं मच्छरों और अन्य हानिकारक कीटों की रोकथाम के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। शाम के समय पूरे वार्ड में फॉगिंग कराई गई, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों के खतरे को कम करने का प्रयास किया गया।सफाई नायक राशिद बैग ने अभियान के दौरान मौके पर मौजूद रहकर सफाई कार्य की निगरानी की और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सभासद प्रदीप कुमार भार्गव ने कहा कि स्वच्छता केवल नगर पालिका की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से घरों के आसपास पानी जमा न होने देने, कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालने और नगर पालिका के स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की। तक कम होगा।