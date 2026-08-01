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Shamli News: नाला गांव के जंगल में पूर्व कबड्डी खिलाड़ी का गोली लगा शव मिला

By Hindustan | Bureau
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Shamli News: नाला गांव के जंगल में पूर्व कबड्डी खिलाड़ी का गोली लगा शव मिला

नाला गांव के जंगल में पूर्व कबड्डी खिलाड़ी का गोली लगा शव मिला
नाला गांव के जंगल में पूर्व कबड्डी खिलाड़ी का गोली लगा शव मिला

Shamli News: थाना क्षेत्र के गांव नाला के जंगल में पूर्व कबड्डी खिलाड़ी का गोली लगा शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बागपत जनपद के थाना क्षेत्र स्थित गांव ककड़ीपुर निवासी 22 वर्षीय मोहना उर्फ मोनू पुत्र सुरेंद्र के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है।

घटना का विवरण

थाना क्षेत्र के गांव नाला के जंगल में शनिवार सुबह एक युवक का गोली लगा शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान बागपत जनपद के थाना क्षेत्र स्थित गांव ककड़ीपुर निवासी 22 वर्षीय मोहना उर्फ मोनू पुत्र सुरेंद्र के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, मोनू कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी था और शनिवार सुबह करीब 5:15 बजे घर से गांव नाला में मजदूरों को लेने के लिए निकला था। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान गांव नाला के रजवाहे की पटरी के पास किसान परविंदर के गन्ने के खेत में उसका गोली लगा शव पड़ा मिला। खेत पर पहुंचे किसान ने शव देखकर तत्काल डायल 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना कांधला पुलिस मौके पर पहुंच गई।

पुलिस कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला, क्षेत्राधिकारी कैराना हेमंत कुमार तथा अन्य पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की।

मामले की स्थिति

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी तथा घटना का शीघ्र खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।

FAQs

मोहना उर्फ मोनू का शव कहां मिला?
मोहना उर्फ मोनू का शव गांव नाला के जंगल में मिला।
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