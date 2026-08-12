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Shamli News: बनखंडी मंदिर में शिवभक्तों की लगी लाइन, किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शिवरात्रि पर्व के अवसर पर बाबा बनखंडी महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ आई। मौसम खराब होने के बावजूद लोग जलाभिषेक करने आए। श्रद्धालुओं ने सुख-शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में मेला भी लगा और सुरक्षा की व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं की जांच की गई।

Shamli News: बनखंडी मंदिर में शिवभक्तों की लगी लाइन, किया जलाभिषेक

Shamli News: शिवरात्रि पर्व के अवसर पर प्राचीन सिद्धपीठ बाबा बनखंडी महादेव मंदिर में आस्था की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर में हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे और श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जल अर्पित कर पूजा-अर्चना की और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मंगलवार को शिवरात्रि पर्व के अवसर पर मौसम खराब होने और बीच-बीच में बूंदाबांदी के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हुई। मंदिर के बाहर और परिसर में जलाभिषेक के लिए कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष का विधिवत पूजन किया। उन्होंने जलाभिषेक करने के साथ ही परिवार में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की।

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वहीं, शिवरात्रि के मौके पर मंदिर परिसर में मेला भी लगा। यहां लगी दुकानों पर महिलाओं और बच्चों की भीड़ दिखाई दी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं की मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। पुलिसकर्मी मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में तैनात रहे।

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