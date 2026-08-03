Shamli News: केदानाथ धाम की तर्ज पर सजा शामली का शिव चौक

Shamli News: शामली। सावन मास की शिवरात्रि को लेकर शहर के शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। इसके साथ ही कांवड सेवा शिविरों में कांवडियों की जमकर सेवा हो रही है। सैकडों श्रद्धालु कांवडियों की सेवा में लगे है, जहां भोजन, विश्राम, स्नान के साथ साथ मेडिकल सुविधाऐं भी उपलब्ध कराई जा रही है। सावन मास की शिवरात्रि पर मुख्य रूप से शहर के शिव चौक पर महाआरती होती है। शिवरात्रि को लेकर इस बार शिव चौक को केदानाथ धाम का रूप दिया गया है। शिव चौक को रंग बिरंगी लाईटों से सजाया गया। मंदिर समिति के लोगों ने पूरी तरह से शिव चौक को केदानाथ को रूप दे दिया है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।