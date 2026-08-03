Shamli News: केदानाथ धाम की तर्ज पर सजा शामली का शिव चौक
Shamli News: शामली में सावन मास की शिवरात्रि के अवसर पर शहर के शिवालयों को सजाया जा रहा है। श्रद्धालु कांवडियों की सेवा में जुटे हैं, जहाँ उन्हें भोजन, विश्राम, स्नान और चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। शिव चौक को केदारनाथ धाम की तरह सजाया गया है, जिससे यह श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र बना है।
Shamli News: शामली। सावन मास की शिवरात्रि को लेकर शहर के शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। इसके साथ ही कांवड सेवा शिविरों में कांवडियों की जमकर सेवा हो रही है। सैकडों श्रद्धालु कांवडियों की सेवा में लगे है, जहां भोजन, विश्राम, स्नान के साथ साथ मेडिकल सुविधाऐं भी उपलब्ध कराई जा रही है। सावन मास की शिवरात्रि पर मुख्य रूप से शहर के शिव चौक पर महाआरती होती है। शिवरात्रि को लेकर इस बार शिव चौक को केदानाथ धाम का रूप दिया गया है। शिव चौक को रंग बिरंगी लाईटों से सजाया गया। मंदिर समिति के लोगों ने पूरी तरह से शिव चौक को केदानाथ को रूप दे दिया है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।
इसके अलावा शहर के हनुमान धाम स्थित कांवड सेवा शिविर, ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल के कांवड सेवा शिविर, श्री गुलजारी वाला शिव मंदिर के कांवड सेवा शिविर में कांवडियों की जमकर सेवा की जा रही है। शिविरों में सैकडों महिला, पुरूष तथा बच्चे कांवडियों की सेवा में लगा रहे है, जहां कांवडियों की पैरों की आधुनिक मशीनों से पैरों की मसाज, भाजन, दाल, रोगी, सब्जी, पुरी, मिष्ठान, नास्ता आदि का प्रबंध किया गया है। काविडयों के ठहरने और स्नान की भी उचित व्यावस्था है। इसके साथ ही कांवड सेवा शिविरों में मेडिकल कैंप में संचालित है, जहां कांवडियों को मेडिकल उपचार भी दिया जा रहा है।
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