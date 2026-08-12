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Shamli News: भगवान शिव की झांकियों का हुआ स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शिवरात्रि पर्व पर रात भर शहर की सड़कों पर कांवडियों का जश्न रहा। कांवड़िए शिवालयों में जलाभिषेक के लिए दौड़ते रहे, जबकि शिव चौक पर भारी भीड़ उमड़ी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लोगों को घर भेजा। शहर में भगवान शिव की सुंदर झांकियों का स्वागत किया गया, जिसमें नृत्य और कलात्मक प्रदर्शन शामिल थे।

Shamli News: भगवान शिव की झांकियों का हुआ स्वागत

Shamli News: शिवरात्रि पर्व को लेकर देर रात्रि सड़कों पर भगवान शिव की झांकियों की धूम रही। रातभर कांवड़ियों का शहर की सड़कों पर कब्जा रहा। शिवरात्रि पर अपने अपने शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए कांवड़िये सडकों पर दौड़ लगाते रहे। शहर के शिव चौक पर कांवडियों को देखने के लिए महिला, पुरूषा व बच्चों की भारी भीड़ उमडी। देर रात्रि करीब 12 बजे तक भी भीड़ कम न होने पर पुलिसकर्मियों ने स्वयं की लोगों को घरों को भेजने शुरू किया, जिसके बाद सड़के खाली हो सकी। भगवान शिव की सुंदर झांकियों को लेकर पहुंचे कांवडियों को शहर के अनेकों स्थानों पर स्वागत भी किया गया।

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कांवड़ियों द्वारा लाई जा रही भगवान शिव की सुंदर झांकियों को देखने के लिए महिलाऐं शहर के बीच रखे डिवाईडरों पर बैठी रही। हालात यह थे कि जिसको जहां जगह मिली वही खडा हो गया। दुकानों की छतों पर भी महिला-पुरूषों की भीड़ रही। भगवान शिव की झांकियों में कई नृत्य और कलात्मक झांकियां भी शामली से होकर गुजरी।

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