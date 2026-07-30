Shamli News: सावन पर रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से सजे शिवालय

Shamli News: शामली। सावन मास के शुभारंभ के साथ ही शहर के प्रमुख शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। रंग-बिरंगी रोशनी, मनमोहक फूलों की सजावट और भगवान शिव की विशेष झांकियों ने मंदिरों की भव्यता को और बढ़ा दिया है। शाम के समय जगमगाते मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। शहर के कैराना रोड स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ गुलजारी वाला शिव मंदिर को रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया गया है। मंदिर में भगवान शिव की विशेष झांकी भी स्थापित की गई है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रात के समय रंग-बिरंगी रोशनी से पूरा मंदिर परिसर जगमगा उठता है, जिससे श्रद्धालु भक्ति के साथ-साथ मनमोहक दृश्य का भी आनंद ले रहे हैं।