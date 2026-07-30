Shamli News: सावन पर रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से सजे शिवालय
Shamli News: शामली में सावन महीने की शुरुआत के साथ प्रमुख शिवालयों को सुंदर सजावट की गई है। रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों की भव्य सजावट ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है। कैराना रोड स्थित गुलजारी वाला शिव मंदिर और शिव चौक का शिव मंदिर विशेष रूप से सजे हुए हैं, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।
Shamli News: शामली। सावन मास के शुभारंभ के साथ ही शहर के प्रमुख शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। रंग-बिरंगी रोशनी, मनमोहक फूलों की सजावट और भगवान शिव की विशेष झांकियों ने मंदिरों की भव्यता को और बढ़ा दिया है। शाम के समय जगमगाते मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। शहर के कैराना रोड स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ गुलजारी वाला शिव मंदिर को रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया गया है। मंदिर में भगवान शिव की विशेष झांकी भी स्थापित की गई है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रात के समय रंग-बिरंगी रोशनी से पूरा मंदिर परिसर जगमगा उठता है, जिससे श्रद्धालु भक्ति के साथ-साथ मनमोहक दृश्य का भी आनंद ले रहे हैं।
इसके अलावा शहर के शिव चौक स्थित शिव मंदिर को भी विशेष रूप से सजाया गया है। मंदिर परिसर में फूलों की आकर्षक सजावट और विद्युत झालरों से धार्मिक माहौल और अधिक मनोहारी हो गया है। सावन के पहले दिन से ही मंदिरों में दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर समितियों के पदाधिकारियों ने बताया कि पूरे सावन मास में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। शिवलिंग का प्रत्येक दिन श्रृंगार किया जायेगा। शाम के समय होने वाली आरती और भव्य सजावट श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हर-हर महादेव के जयघोष के बीच शिवालयों में भक्तिमय वातावरण देखने को मिल रहा है।
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