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Shamli News: गुरू कृपा व कथा श्रवण से दूर होती है जीवन की व्यथा : विवेकानन्द महाराज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: जलालाबाद के श्रीराम कथा स्थल पर महाशिव पुराण कथा का आयोजन श्रावण मास के पावन अवसर पर किया गया। कथा व्यास स्वामी विवेकानन्द जी ने बताया कि गुरु कृपा से सभी व्यथाएं दूर होती हैं। शिव की भक्ति इस माह का मुख्य आकर्षण है, जो मानव को मानसिक शांति प्रदान करता है।

Shamli News: गुरू कृपा व कथा श्रवण से दूर होती है जीवन की व्यथा : विवेकानन्द महाराज

Shamli News: जलालाबाद कस्बे के श्रीराम कथा स्थल पर श्रावण मास के पावन अवसर पर आयोजित महाशिव पुराण कथा के शुभारम्भ अवसर पर कथा व्यास स्वामी विवेका नन्द जी महाराज ने श्रोताओ को गुरू कृपा एवं कथा श्रवण से मानव की सभी व्यथाये दूर हो जाती है।जलालाबाद के गांधी चौंक स्थित श्रीराम कथा स्थल पर श्रीराधा कृष्ण मन्दिर प्रबन्ध समिति द्वारा श्रावण मास के पावन अवसर पर महाशिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है । कथा व्यास स्वामी विवेकानन्द जी महाराज ने श्रोताआंे को बताया कि मानव जीवन मे जहां प्रभु की भक्ति सर्वाेपरी है वही गुरू का सानिध्य एवं कृपा से मानव जीवन की सभी व्थाये दूर हो जाती है।

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कथा श्रवण से जीव को मानसिक शान्ति प्राप्त होती है जिससे हम सहज स्थिति को प्राप्त कर आनन्द की अनुभूति करते है। व्यसनो से बचे रहते है। कथा व्यास ने बताया कि भगवान शिव को श्रावण मास सबसे प्रिय है इस माह मे भगवान शिव की अराधना से वह प्रसन्न होकर भक्त को मनवाछित फल देते है। शिव पूजा की महिमा एवं उसके फल को विस्तार से वर्णन करते हुए बताया कि शिव पार्वती जगत के माता पिता स्वरूप है वही इस संसार के उत्पत्ति,पालन व संहारक है सम्ॅपूर्ण संसार उन्ही के आशीर्वाद स्वरूप है शिव कल्याण व पार्वती शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा है इसलिए श्रावण मास शिव की भक्ति का सवोत्तम मास है जिसमे शिव पुराण का श्रवण व उनकी पूजा से मानव जगत का कल्याण होता है कथा उपरान्त भोग प्रसाद का वितरण किया गया। कथा के आयोजन मे राजेन्द्र भगत, डा0 शिवकुमार शर्मा, देवेन्द्र शर्मा, राजकुमार रूहेला, श्याम सुन्दर नारंग, शोभाराम, गौरव आदि का का सहयोग रहा।

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