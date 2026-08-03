Shamli News: हवन यज्ञ के साथ कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ
Shamli News: कैराना में शिव कांवड़ सेवा समिति द्वारा 15वें कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन पूजा और हवन यज्ञ के साथ किया गया। भाजपा नेता अनुज चौहान और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। शिव भक्तों के लिए भोजन, चाय, नाश्ते और उपवास के भोजन की व्यवस्था की गई है।
Shamli News: कैराना। शिव कांवड़ सेवा समिति के तत्वाधान में शामली रोड स्थित अंबा मैरिज होम में 15वें कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ पूजा-अर्चना और हवन यज्ञ के साथ किया गया। रविवार सुबह शामली रोड स्थित अंबा मैरिज होम में 15वें कांवड़ सेवा शिविर के शुभारंभ पर पंडित अजय शर्मा द्वारा पूजा-अर्चना कराई गई तथा हवन यज्ञ में आहुति दी गई। हवन यज्ञ में मुख्य यजमान भाजपा नेता अनुज चौहान व बुच्चाखेडी के पूर्व प्रधान राजेश चौहान रहे। कांवड़ सेवा शिविर में शिव भक्त कांवड़ियों के लिए दोनों समय भोजन, चाय नाश्ते और रात्रि में दूध की व्यवस्था की गई। इसके अलावा उपवास का भोजन भी शिविर में उपलब्ध रहेगा।
इस अवसर पर गौरव चौहान, मुकेश जैन, डॉ. रफल, पुष्कर सैनी, हरपाल सिंह, प्रताप सिंह, संजीव प्रधान, करतार सिंह एडवोकेट आदि मौजूद रहे।
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