Shamli News: कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया
Shamli News: कुटुम्ब प्रबोधन गतिविधि द्वारा कांवड़ियों का स्वागत पवित्र गंगाजल लेकर किया गया। पब्लिक इंटर कॉलेज के निकट पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का उत्साह बढ़ाया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य नागरिक और परिवार उपस्थित थे, जो एकता और समरसता को बढ़ावा देने के प्रयास में शामिल हुए।
Shamli News: कुटुम्ब प्रबोधन गतिविधि द्वारा पवित्र गंगाजल लेकर गंतव्य की ओर बढ़ रहे शिवभक्त कांवड़ियों पर पब्लिक इंटर कॉलेज के निकट पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन और स्वागत किया गया। जिला संयोजक शुभम ने बताया कि इस विशेष आयोजन में कुटुम्ब प्रबोधन गतिविधि से जुड़े कुटुम्ब मित्रों को सपरिवार आमंत्रित किया गया था। सभी परिवारों ने मिलकर पूरी श्रद्धा के साथ शिव भक्तों पर फूल बरसाए और उनका अभिनंदन किया। कुटुम्ब प्रबोधन गतिविधि द्वारा पूरे जिले में परिवारों को एकजुट करने, उनमें आपसी समरसता बढ़ाने और भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहता है।
इसी कड़ी में कांवड़ यात्रा के पावन अवसर पर यह स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रांत संयोजक विनय, नगर संघचालक कमल, शामली नगर संयोजक सुशील, संजीव और संदीप सहित भारी संख्या में गणमान्य नागरिक और मातृशक्ति सपरिवार उपस्थित रहे।
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