Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shamli News: कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

Shamli News: कुटुम्ब प्रबोधन गतिविधि द्वारा कांवड़ियों का स्वागत पवित्र गंगाजल लेकर किया गया। पब्लिक इंटर कॉलेज के निकट पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का उत्साह बढ़ाया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य नागरिक और परिवार उपस्थित थे, जो एकता और समरसता को बढ़ावा देने के प्रयास में शामिल हुए।

कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया
कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया

Shamli News: कुटुम्ब प्रबोधन गतिविधि द्वारा पवित्र गंगाजल लेकर गंतव्य की ओर बढ़ रहे शिवभक्त कांवड़ियों पर पब्लिक इंटर कॉलेज के निकट पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन और स्वागत किया गया। जिला संयोजक शुभम ने बताया कि इस विशेष आयोजन में कुटुम्ब प्रबोधन गतिविधि से जुड़े कुटुम्ब मित्रों को सपरिवार आमंत्रित किया गया था। सभी परिवारों ने मिलकर पूरी श्रद्धा के साथ शिव भक्तों पर फूल बरसाए और उनका अभिनंदन किया। कुटुम्ब प्रबोधन गतिविधि द्वारा पूरे जिले में परिवारों को एकजुट करने, उनमें आपसी समरसता बढ़ाने और भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहता है।

ये भी पढ़ें:Bijnor News: डीएम और एसपी ने पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का किया स्वागत

इसी कड़ी में कांवड़ यात्रा के पावन अवसर पर यह स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रांत संयोजक विनय, नगर संघचालक कमल, शामली नगर संयोजक सुशील, संजीव और संदीप सहित भारी संख्या में गणमान्य नागरिक और मातृशक्ति सपरिवार उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:इनोवेटर्स क्लब की सदस्यों ने की शिव भक्तों की सेवा
ये भी पढ़ें:Shamli News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा चौसाना, ऊन की डाक कांवड़-डीजे पर थिरकी युवतियां
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Kanwar Yatra Shamli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।