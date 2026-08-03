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Shamli News: स्टेट यूथ एथलेटिक्स चौंपियनशिप के लिए शामली में खिलाड़ियों का ट्रायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शामली के शहीद उधम सिंह स्टेडियम में 21वीं उत्तर प्रदेश स्टेट यूथ एथलेटिक्स चौंपियनशिप-2026 के लिए खेल के ट्रायल आयोजित किए गए। विभिन्न खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और चुने गए खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामली का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो 7-8 अगस्त 2026 को प्रयागराज में होगी।

Shamli News: स्टेट यूथ एथलेटिक्स चौंपियनशिप के लिए शामली में खिलाड़ियों का ट्रायल

Shamli News: शामली। 21वीं उत्तर प्रदेश स्टेट यूथ एथलेटिक्स चौंपियनशिप-2026 के लिए शहीद उधम सिंह स्टेडियम में खिलाड़ियों का ट्रायल आयोजित किया गया। ट्रायल में जनपद के विभिन्न खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चयनित खिलाड़ी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामली का प्रतिनिधित्व करेंगे। शामली एथलेटिक्स संघ के सचिव जबर सिंह खैवाल ने बताया कि ट्रायल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन उत्तर प्रदेश स्टेट यूथ एथलेटिक्स चौंपियनशिप के लिए किया गया है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 7 व 8 अगस्त 2026 को पंडित मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, प्रयागराज में किया जाएगा। ट्रायल के दौरान 100 मीटर दौड़ में देव खैवाल ने प्रथम और वैभव ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

200 मीटर दौड़ में वैभव प्रथम तथा वैभव गिरी द्वितीय रहे। 400 मीटर दौड़ में देव प्रथम और रक्षित द्वितीय रहे। 1000 मीटर दौड़ में आर्यन प्रथम तथा रचित द्वितीय स्थान पर रहे। लंबी कूद प्रतियोगिता में आयुष पांचाल ने प्रथम और जावेद ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गोला फेंक में अक्षित सैनी प्रथम तथा अभिमन्यु द्वितीय रहे। भाला फेंक में उमेश मठान प्रथम और साहिल द्वितीय रहे। महिला वर्ग की 1000 मीटर दौड़ में गार्गी प्रथम तथा निधि द्वितीय रहीं। डिस्कस थ्रो में डिंपी सैनी ने प्रथम और अंजलि ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं भाला फेंक प्रतियोगिता में साक्षी रावल प्रथम तथा अंजना द्वितीय रहीं। इस अवसर पर प्रधानाचार्य कुलदीप तोमर, आजाद चौधरी, धीरज, अजय कुमार, अनिल कुमार, विकास कुमार, सुशील, पुनीत आदि मौजूद रहे।

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