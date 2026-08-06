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Shamli News: कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं में दिन-रात जुटे कांवड़ मेला प्रभारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शामली में कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित रूप से सफल बनाने के लिए नगर पालिका के सभासद रॉबिन गर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वह पिछले 8-10 वर्षों से कांवड़ मार्ग की सफाई, स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था और रोशनी की निगरानी करते आ रहे हैं। उनकी मेहनत के कारण कांवड़ियों को कोई परेशानी नहीं होती।

Shamli News: कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं में दिन-रात जुटे कांवड़ मेला प्रभारी

Shamli News: शामली। कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए नगर पालिका की ओर से की जा रही व्यवस्थाओं में कांवड़ मेला प्रभारी एवं सभासद रॉबिन गर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पिछले करीब 8 से 10 वर्षों से वह कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग पर पूरी निष्ठा, मुस्तैदी और सेवा भाव के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते आ रहे हैं।कांवड़ यात्रा के दौरान नगर पालिका क्षेत्र में कांवड़ मार्ग की नियमित एवं विशेष सफाई व्यवस्था, रंगोली सज्जा, स्वच्छता अभियान, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य नागरिक सुविधाओं की निगरानी की जिम्मेदारी रॉबिन गर्ग द्वारा लगातार संभाली जा रही है।

वह स्वयं मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने में जुटे हैं। कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए वह दिन-रात कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। मार्ग पर सफाई, रोशनी, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थिति पर उनकी लगातार नजर बनी हुई है।

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