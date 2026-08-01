Shamli News: हरिद्वार जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में उमड़ी कांवड़ियों की भीड़

Shamli News: शामली रेलवे स्टेशन पर कांवड़ यात्रा के लिए शिवभक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। कांवड़ियों की संख्या बढ़ते ही रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए। महिलाओं और बुर्जुग यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा, विशेषकर शौचालयों के बंद रहने के कारण।

Shamli News: शामली। श्रावण मास के चलते हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लाने के लिए शिवभक्तों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को शामली रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिली।

कांवड़ियों की बढ़ती संख्या दोपहर करीब एक बजे शामली से हरिद्वार के लिए रवाना होने वाली पैसेंजर ट्रेन में बड़ी संख्या में कांवड़िए सवार हुए। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सुबह से ही भगवा वस्त्र धारण किए शिवभक्तों का जमावड़ा लगा रहा, जिससे स्टेशन परिसर पूरी तरह बम-बम भोले के जयघोष से गूंज उठा। शनिवार को हरिद्वार जाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे कांवड़ियों के कारण स्टेशन पर सामान्य दिनों की अपेक्षा काफी अधिक भीड़ रही। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही कोचों में सीट लेने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई कांवड़िए समूह बनाकर यात्रा पर निकले, जबकि कुछ परिवार के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हुए। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। यात्रियों की सुविधा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा लगातार माइक से आवश्यक घोषणाएं की जाती रहीं। यात्रियों से ट्रेन में धक्का-मुक्की न करने, सावधानीपूर्वक चढ़ने-उतरने तथा सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील भी की गई।

सुरक्षा व्यवस्था दोपहर करीब एक बजे जैसे ही ट्रेन शामली रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो यात्रियों व कांवडियों की भीड ट्रेन की ओर दौड पडी। जिसके बाद रेलवे पुलिस ने सख्ती बनाते हुए भीड को शांत किया और धीरे धीरे ट्रेन में सवार किया। इस दौरान कांवडियों की बढती संख्यों के कारण ट्रेन के सभी डिब्बे फुल हो गए थे। कुछ यात्रियों ने ऊपर चढने का प्रयास किया तो पुलिस ने उनको हटा दिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए गए थे। स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ तथा जीआरपी पुलिस के जवान तैनात रहे। पुलिसकर्मी लगातार प्लेटफॉर्म और ट्रेन के डिब्बों में निगरानी करते रहे, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय घटना न हो। संदिग्ध व्यक्तियों और सामान पर भी नजर रखी गई।

महिला-बुर्जुग यात्री धक्का मुक्की से रहे परेशान शामली। शामली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड के कारण महिला व बुर्जुग यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पडा। भीड के कारण महिलाओं व बुर्जुगों को डब्बों में चढने और उतरने में परेशानी हुई। धक्का मुक्की के कारण उनको ट्रेन में चढने के लिए दुश्वारियों का सामना करना पडा। हालाकि रेलवे पुलिस तैनात थी, लेकिन महिला पुलिसकर्मी न होने के कारण महिलाऐं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। बुर्जुग यात्रियों का कहना था कि ट्रेन में सीनियर सिटीजन के लिए कोई व्यावस्था नही है।

रेलवे स्टेशन परिसर में शौचालयों पर लटके ताले शामली। शामली रेलवे स्टेशन पर कांवड यात्रा को लेकर यात्रियों की भारी भीड है। ऐसे में शौचालयों के बंद रहने से महिला यात्री परेशान है। शनिवार को ट्रेन यात्रा के लिए पहुंचे महिला सुदेश देवी, मोनिका, रूबी, अनिता आदि ने बताया कि वह सहारनपुर जाने के लिए दोपहर 12 बजे स्टेशन पर आ गई थी। गाडी एक घंटे बाद आनी थी, इस दौरान शौचालय के लिए गई तो वहां शौचालयों में ताला लगा मिला। पुरूष यात्री भी खुले में शौच कर रहे थे, जिससे करोडों रूपये की लागत से बने नवीन रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैल रही है।