Shamli News: प्रॉपर्टी डीलर का फांसी पर लटका मिला शव
Shamli News: शामली में एक प्रोपर्टी डीलर शोकेन्द्र मलिक ने मानसिक परेशानी के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव सुबह पास के लोगों ने कमरे में लटका हुआ पाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
Shamli News: शामली। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अटल विहार निवासी एक प्रोपेर्टी डीलर ने मानसिक रूप से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पडौसियों ने सवेरे शव को कमरे में लटका देखा को मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव बहावडी निवासी व हाल के मोहल्ला अटल विहार निवासी 35 वर्षीय शोकेन्द्र मलिक प्रोपर्टी डीलर का कार्य करते थे। उनका परिवार पत्नी और दो बच्चे गांव में ही रहते है, जबकि वह अटल विहार में खुद के मकान में रहकर प्रोपर्टी का कार्य कर रहे थे।
बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से शोकेन्द्र मलिक प्रोपर्टी को लेकर मानसिक परेशान चल रहे थे। गत रात्रि भी वह प्रतिदिन की तरह अकेले मकान में थे और सवेरे करीब 7 बजे आसपास मौजूद लोगों ने देखा कि उन्होने अपने मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मकान के गेट तोडकर शव को नीचे उतारा। मकान में कैमरे लगे हुए थे, जिसकी जांच की तो शोकेन्द्र आत्महत्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। शोेकेन्द्र मलिक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
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