Shamli News: स्प्लाइसिंग मशीन चोरी का खुलासा, दो शातिर चोर गिरफ्तार
Shamli News: शामली शहर कोतवाली पुलिस ने एयरटेंल कंपनी की दो स्प्लाइसिंग मशीनें चोरी करने वाले दो चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की मशीनें और वारदात के लिए इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की। मशीनों की कीमत करीब ढाई लाख रुपये है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
Shamli News: शामली। शहर कोतवाली पुलिस ने एयरटेंल कंपनी की स्प्लाइसिंग मशीन चोरी की घटना का खुलासा करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई दो स्प्लाइसिंग मशीनें और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। बरामद मशीनों की कीमत करीब ढाई लाख रुपये बताई गई है। शहर कोतवाली प्रभारी धर्मेन्द्र गौतम ने बताया कि शहर के मोहल्ला दयानंदनगर गली नंबर-11 निवासी रवि सिंह ने 18 जुलाई को कोतवाली शामली में तहरीर देकर बताया था कि वह ऐयरटेंल कंपनी में कार्य करते है और कमरे पर रखी कंपनी की दो स्प्लाइसिंग मशीन चोरी हो गई हैं।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना के खुलासे के लिए कार्रवाई शुरू की थी। वाहन चेकिंग अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से चोरी की गई फाइबर ऑप्टिक तार जोड़ने वाली दो स्प्लाइसिंग मशीनें बरामद कीं। इसके अलावा चोरी की घटना में इस्तेमाल की गई हीरो एचएफ डीलक्स बाइक भी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि वर्मा पुत्र धीरेन्द्र वर्मा निवासी मोहल्ला दयानंद नगर थाना कोतवाली शामली और कासिफ पुत्र अब्दुल कलाम निवासी मोहल्ला हाजीपुरा नाला पटरी थाना कोतवाली शामली के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
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