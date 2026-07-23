Shamli News: कांग्रेस और सपा के जिलाध्यक्ष समेत कई नेता हाउस अरेस्ट
Shamli News: शामली में पुलिस प्रशासन ने दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन के कारण कांग्रेस और सपा के नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया है। नेता सुरेंद्र सिंह ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। जबकि पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे संघर्ष जारी रखेंगे।
Shamli News: शामली। पेपर लीक को लेकर दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने की आशंका के चलते शामली पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रदर्शन में सक्रिय होने के कारण जिले से सपा एवं कांग्रेस नेताओं के जाने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सपा एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं को उनके घरों में ही नजर बंद रखा। सपाईयों ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। दिल्ली में प्रदर्शन के चलते शामली पुलिस भी स्थानीय स्तर की गतिविधियों पर नजर रख रही है। इसके लिए सपा एवं कांग्रेस के नेताओं पर बराबर नजर रखी जा रही है।
सपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने उन्हें व जिलाध्यक्ष महिला सभा अर्चना चौधरी, ठाकुर शेर सिंह राणा, डॉ. दीपा पंवार, चौधरी कलीम हसन, चौधरी संदीप गुर्जर, चौधरी अश्वनी गुर्जर, ठाकुर जमीर चौहान, इमरान राणा, राहुल सैनी, शुभम मलिक, अभिषेक शर्मा, सुरेश प्रधान भभीसा सहित कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। इस पर उनका कहना है कि सरकार जितना भी पहरा लगा ले, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता न डरेंगे और न झुकेंगे। लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से जारी रहेगी। सुरेंद्र सिंह ताना ने कहा कि उन्हें पहले 14 घंटे पुलिस हिरासत में रखा गया था। इसके बाद पिछले 24 घंटे से हाउस अरेस्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद शामली में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं और पदाधिकारियों को भी उनके घरों पर नजरबंद किया गया है। उधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अखलांक चौधरी, शमशीर खान, इब्राहिम आदि को भी घरों में नजरबंद किया गया है। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताय कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के अहतियात के तौर पर कुछ लोगों को नजरबंद किया गया है।
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