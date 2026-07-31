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Shamli News: पीएमएस संघ शाखा शामली के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शामली में पीएमएस संघ उत्तर प्रदेश की शाखा के कार्यकारिणी चुनाव-2026 के लिए गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई। अध्यक्ष पद के लिए डॉ. तरुण चौधरी और डॉ. रामनिवास, उपाध्यक्ष पद के लिए डॉ. शैलेन्द्र चौरसिया एवं डॉ. प्रवीण त्यागी, और अन्य पदों के लिए भी नामांकन किए गए।

Shamli News: पीएमएस संघ शाखा शामली के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी

Shamli News: शामली। पीएमएस संघ उत्तर प्रदेश की शाखा शामली कार्यकारिणी चुनाव-2026 के लिए गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने तक विभिन्न पदों के लिए चिकित्सकों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। चुनाव अधिकारी डा. अतुल बंसल ने बताया अध्यक्ष पद के लिए डॉ. तरुण चौधरी और डॉ. रामनिवास ने नामांकन किया है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए डॉ. शैलेन्द्र चौरसिया एवं डॉ. प्रवीण त्यागी मैदान में हैं। महिला उपाध्यक्ष पद पर डॉ. शिवानी ने नामांकन दाखिल किया है। सचिव पद के लिए डॉ. तिलक और डॉ. विजेन्द्र ने दावेदारी प्रस्तुत की है। इसके अलावा वित्त सचिव पद के लिए डॉ. सचिन मलिक, संपादक पद के लिए डॉ. वीरेन्द्र कुमार तथा सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी पद के लिए डॉ. उपकार मलिक ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।

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चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि गुरुवार शाम छह बजे निर्धारित थी। निर्धारित समय के बाद नामांकन प्रक्रिया समाप्त कर दी गई। अब चुनाव कार्यक्रम के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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