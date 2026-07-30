Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shamli News: कांवड़ यात्रा से पहले सफाई मित्रों को पीपीई किट वितरित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

Shamli News: शामली में कांवड़ यात्रा के दौरान सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर पालिका ने सफाई मित्रों को पीपीई किट वितरित की। अध्यक्ष अरविंद संगल ने बताया कि लाखों कांवड़िये शामली से होकर गुजरते हैं, इसलिए सफाई प्राथमिकता है। ईओ विनोद कुमार ने किट में दस्ताने, मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरण शामिल होने की जानकारी दी।

Shamli News: कांवड़ यात्रा से पहले सफाई मित्रों को पीपीई किट वितरित

Shamli News: शामली। कांवड़ यात्रा के दौरान सफाई व्यवस्था को बेहतर एवं सफाई कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर पालिका ने गुरुवार को सफाई मित्रों को पीपीई किट वितरित की। नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद संगल ने कहा कि श्रावण मास में लाखों कांवड़िये शामली से होकर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं।

ये भी पढ़ें:Shamli News: कांधला में आयोजित बैठक में कांवड़ यात्रा को सौहार्दपूर्ण बनाने का संकल्प

सफाई की प्राथमिकता

ऐसे में शहर की स्वच्छता बनाए रखना नगर पालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सफाई मित्र दिन-रात मेहनत कर शहर को स्वच्छ रखने का कार्य करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी पालिका का दायित्व है। उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की कि कांवड़ यात्रा के दौरान साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं, ताकि स्वच्छ शामली, सुंदर शामली और स्वस्थ शामली का सपना साकार हो सके।

पीपीई किट वितरण

ईओ विनोद कुमार सोलंकी ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी 25 वार्डों के सफाई सुपरवाइजरों और करीब 200 सफाई मित्रों को पीपीई किट उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि इस किट में दस्ताने, मास्क तथा रिफ्लेक्टिव जैकेट सहित अन्य सुरक्षा उपकरण शामिल हैं, जो सफाई कर्मियों को संक्रमण, रसायनों और अन्य संभावित खतरों से बचाने में सहायक होंगे। इस अवसर पर अवर अभियंता सिविल श्रीकांत सिंह राणा, जेई हर्षित गर्ग, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक अनिल कुमार, लिपिक लक्ष्मण सिंह, प्रदीप बिड़ला, सुनील कुमार, उदित बालियान, अमित तेश्वर, प्रवीण बाल्मीकि, वैभव गर्ग आदि मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

कांग्रेस नगर पालिका ने सफाई मित्रों को क्या वितरित किया?
नगर पालिका ने सफाई मित्रों को पीपीई किट वितरित की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Kanwar Yatra Shamli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।