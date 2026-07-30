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Shamli News: कांवड़ मार्ग से अतिक्रमण हटाने को लेकर पालिका कर्मी से मारपीट, ईओ ने दी तहरीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शामली में कांवड़ यात्रा-2026 के तहत अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान नगर पालिका के सफाई कर्मचारी राजकुमार के साथ मारपीट की गई। दुकान संचालक ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए गाली-गलौज और हमला किया। कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Shamli News: कांवड़ मार्ग से अतिक्रमण हटाने को लेकर पालिका कर्मी से मारपीट, ईओ ने दी तहरीर

Shamli News: शामली। कांवड़ यात्रा-2026 के मद्देनजर चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर पालिका परिषद के एक सफाई कर्मचारी के साथ गत बुधवार को मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया था। घटना को लेकर पालिका कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद ईओ ने कोतवाली शामली में तहरीर देकर आरोपी दुकान संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार 29 जुलाई की शाम करीब 4:30 बजे कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से वर्मा मार्केट के सामने कांवड़ मार्ग पर अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा था।

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इसी दौरान ओम एंड सन्स कसेरवा वाले नामक दुकान के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। आरोप है कि दुकान संचालक ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए नगर पालिका के सफाई कर्मचारी राजकुमार पुत्र पीतम के साथ गाली-गलौज की और उसके साथ मारपीट कर दी। घटना में सफाई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि कर्मचारी को कई गंभीर चोटें आई हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने कोतवाली प्रभारी को भेजी गई तहरीर में आरोपी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और मारपीट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

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