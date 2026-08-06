Shamli News: सीएचसी शामली की एक्स-रे मशीन गिरने से सेवा ठप

Shamli News: शामली। सीएचसी शामली में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक्स-रे कक्ष में लगी मशीन अचानक टूटकर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि उस समय मौजूद एक मरीज बाल-बाल बच गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने एहतियातन एक्स-रे सेवा बंद कर दी।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मशीन गिरने के समय एक मरीज एक्स-रे कराने के लिए कक्ष में मौजूद था। अचानक मशीन के नीचे गिरने से वहां मौजूद मरीज और स्वास्थ्यकर्मियों में हड़कंप मच गया। समय रहते मरीज हट गया, जिससे उसकी जान बच गई। घटना के बाद सीएचसी में एक्स-रे की सुविधा पूरी तरह ठप हो गई।

इससे फ्रैक्चर और अन्य बीमारियों के मरीजों को जांच के लिए परेशान होना पड़ा। कई मरीजों को बिना एक्स-रे कराए ही वापस लौटना पड़ा, जबकि कुछ को जिला अस्पताल रेफर किया गया। सीएचसी में एक्स-रे सेवा बंद होने के कारण जिला अस्पताल में जांच कराने आने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ गई, जिससे वहां भी अतिरिक्त दबाव देखने को मिला। मरीजों और उनके परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग से जल्द से जल्द नई मशीन की व्यवस्था कर एक्स-रे सेवा बहाल कराने की मांग की है। सीएचसी प्रभारी दीपक चौधरी का कहना है कि घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी गई है और मशीन की तकनीकी जांच कराकर जल्द से जल्द व्यवस्था सामान्य कराने का प्रयास किया जा रहा है।