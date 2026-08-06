Shamli News: टैक्स बार एसोसिएशन ने नव-नियुक्त सहायक आयुक्त का किया स्वागत
Shamli News: शामली में जीएसटी विभाग खंड-2 में नव-नियुक्त सहायक आयुक्त श्याम वीर सिंह का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी और उनके नेतृत्व में विभाग में व्यापारियों के साथ समन्वय स्थापित होने की आशा जताई।
Shamli News: शामली। जीएसटी विभाग खंड-2 शामली में नव-नियुक्त सहायक आयुक्त श्याम वीर सिंह के पदभार ग्रहण करने पर बुधवार को शामली टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने सहायक आयुक्त श्याम वीर सिंह का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और उन्हें नवीन दायित्व के लिए शुभकामनाएं दीं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में जीएसटी विभाग एवं व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा कर संबंधी कार्यों को और अधिक सुगमता मिलेगी।इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता अमित कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष अंकित जैन, उपाध्यक्ष अनुज गोयल, महासचिव सचिन सैनी, कोषाध्यक्ष विक्रांत भार्गव, अधिवक्ता अंशुल गर्ग, दुर्गेश कंबोज, सुमित शर्मा, राजन कुमार सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे।
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