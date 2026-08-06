Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shamli News: टैक्स बार एसोसिएशन ने नव-नियुक्त सहायक आयुक्त का किया स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

Shamli News: शामली में जीएसटी विभाग खंड-2 में नव-नियुक्त सहायक आयुक्त श्याम वीर सिंह का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी और उनके नेतृत्व में विभाग में व्यापारियों के साथ समन्वय स्थापित होने की आशा जताई।

Shamli News: टैक्स बार एसोसिएशन ने नव-नियुक्त सहायक आयुक्त का किया स्वागत

Shamli News: शामली। जीएसटी विभाग खंड-2 शामली में नव-नियुक्त सहायक आयुक्त श्याम वीर सिंह के पदभार ग्रहण करने पर बुधवार को शामली टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने सहायक आयुक्त श्याम वीर सिंह का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और उन्हें नवीन दायित्व के लिए शुभकामनाएं दीं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में जीएसटी विभाग एवं व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा कर संबंधी कार्यों को और अधिक सुगमता मिलेगी।इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता अमित कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष अंकित जैन, उपाध्यक्ष अनुज गोयल, महासचिव सचिन सैनी, कोषाध्यक्ष विक्रांत भार्गव, अधिवक्ता अंशुल गर्ग, दुर्गेश कंबोज, सुमित शर्मा, राजन कुमार सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Bahraich News: सहायक आयुक्त राजकर का स्वागत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Shamli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।