Shamli News: सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर नगर पंचायत का शिकंजा
Shamli News: थानाभवन में नगर पंचायत ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। अधिकारी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में टीम ने दुकानदारों और नागरिकों को इसके पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में बताया। निरीक्षण के दौरान कई दुकानदारों से अवैध प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई और जुर्माना वसूला गया।
Shamli News: थानाभवन। जिलाधिकारी शामली के निर्देशों के अनुपालन में नगर पंचायत थाना भवन ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया। अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में नगर पंचायत की टीम ने मुख्य बाजारों और विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों का निरीक्षण कर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान के दौरान टीम ने दुकानदारों एवं आम नागरिकों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की जानकारी दी और कपड़े, जूट तथा अन्य पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया। निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करते पाए गए कई दुकानदारों का प्लास्टिक सामान जब्त किया गया तथा नियमानुसार जुर्माना भी लगाया गया। नगर पंचायत कर्मचारी वसीक अहमद ने बताया कि कुल 1 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन बरामद की गई। जिसमें दुकानदारों से ₹5200 जुर्माना वसूला गया।
अधिशासी अधिकारी का संदेश
अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है। उन्होंने नगरवासियों से प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग पूरी तरह बंद करने और स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त थाना भवन के निर्माण में सहयोग करने की अपील की।
भविष्य में अभियान
अभियान में वसीक अहमद, महफूज, कमल, श्रीकांत, पुष्पेंद्र सहित नगर पंचायत के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। नगर पंचायत ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि शासन के निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित हो सके और नगर को स्वच्छ, सुंदर एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाया जा सके।
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