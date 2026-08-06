Shamli News: शामली में कांवड़ यात्रा के चलते 7 से 11 अगस्त तक सभी स्कूल-कॉलेज बंद
Shamli News: शामली जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान भीड़ और यातायात व्यस्था के मद्देनज़र, सभी शिक्षण संस्थानों में 7 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी के आदेशानुसार, कांवड़ मार्ग से जुड़े विद्यालय 6 अगस्त को भी अवकाश ले सकते हैं। नियम तोड़ने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
Shamli News: शामली। कांवड़ यात्रा के दौरान हर दिन बढ़ने वाली भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनपद के सभी शिक्षण संस्थानों में 7 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक अवकाश घोषित कर दिया है। जिलाधिकारी शामली के मौखिक आदेश के अनुपालन में जारी निर्देशों के अनुसार जिले के सभी डिग्री कॉलेज, तकनीकी संस्थान, सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालय सात अगस्त से 11 अगस्त तक बंद रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि अवकाश अवधि के दौरान कोई भी विद्यालय संचालित पाया गया तो संबंधित संस्था के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, जिन विद्यालयों का सीधा संपर्क कांवड़ मार्ग से है, उन्हें अपने विवेकानुसार 6 अगस्त को भी अवकाश घोषित करने की अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक ऐश्वर्या जायसवाल ने लिखित आदेश जारी करते हुए दी है।
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