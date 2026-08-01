Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shamli News: ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल मामले में मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

Shamli News: थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने बाइक सवार मोनू को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। मोनू को अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में शामली रेफर किया गया। पीड़ित के पिता ने पुलिस में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया है।

Shamli News: ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल मामले में मुकदमा

Shamli News: थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। पीड़ित के पिता की तहरीर पर थाना थानाभवन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम बन्ती खेड़ा निवासी रामफल पुत्र भंवर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 18 जून 2026 को सुबह करीब 9:30 बजे उनका 22 वर्षीय पुत्र मोनू अपने दोस्त धर्मेंद्र के साथ बाइक से दिल्ली-सहारनपुर रोड पर स्थित थानाभवन क्षेत्र में जा रहा था। आरोप है कि जलालाबाद की ओर से तेज गति और लापरवाही से आ रहे ई-रिक्शा के चालक मिंटू पुत्र मुकेश निवासी मोहल्ला घंटे वाला मंदिर के पास, थानाभवन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और मोनू बाइक के नीचे दब गया, जिससे उसकी छाती और पैरों में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद ई-रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। घायल को उसके साथी ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे शामली रेफर कर दिया गया। पीड़ित के स्वस्थ होने के बाद उसके पिता ने थाना थानाभवन में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक यशवीर राणा को सौंपी गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Accident Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।