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Shamli News: शिवालयों में जलाभिषेक को लेकर सुरक्षा चाक-चौबंद, पुलिस रही अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: संवाददाता सावन माह के चलते मंगलवार को शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इस दौरा

Shamli News: शिवालयों में जलाभिषेक को लेकर सुरक्षा चाक-चौबंद, पुलिस रही अलर्ट

Shamli News: सावन माह के चलते मंगलवार को शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। शहर के प्रमुख शिवालयों में मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे और किसी भी श्रद्धालु को बिना जांच के प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। सावन मास की शिवरात्रि में शिवालयों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने शहर कंे मुख्य मंदिरों में सुरक्षा व्यावस्था को पुख्ता किए रखा। जिसमें शहर के मंदिर हनुमान धाम हनुमान टीला, कैराना रोड़ स्थित गुलजारी वाला शिव मंदिर में पुलिस के साथ-साथ बम निरोधक दस्ते की टीम ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देर रात ही शिवालयों में पहुंचकर गहन जांच-पड़ताल की।

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श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जगह-जगह बैरिकेडिंग कर आने-जाने वाले लोगों की सघन जांच की गई। मंदिर गेट पर जलाभिषेक करने आने वाले लोगों की जांच के लिए मेटल डिटेक्टर मशीन लगाई गई थी। जहां से जांच के बाद ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इस दौरान पूरे दिन पुलिसकर्मी मुस्तैदी से ड्यूटी पर तैनात रहे।

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