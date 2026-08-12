Shamli News: शिवालयों में जलाभिषेक को लेकर सुरक्षा चाक-चौबंद, पुलिस रही अलर्ट

Shamli News: सावन माह के चलते मंगलवार को शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। शहर के प्रमुख शिवालयों में मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे और किसी भी श्रद्धालु को बिना जांच के प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। सावन मास की शिवरात्रि में शिवालयों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने शहर कंे मुख्य मंदिरों में सुरक्षा व्यावस्था को पुख्ता किए रखा। जिसमें शहर के मंदिर हनुमान धाम हनुमान टीला, कैराना रोड़ स्थित गुलजारी वाला शिव मंदिर में पुलिस के साथ-साथ बम निरोधक दस्ते की टीम ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देर रात ही शिवालयों में पहुंचकर गहन जांच-पड़ताल की।