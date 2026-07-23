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Shamli News: कांवड़ यात्रा में निगरानी को शहर बनेंगे तीन वॉच टॉवर, लगेगी 400 अतिरक्त लाइटें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शामली में नगर पालिका द्वारा कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा और सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। रंग-बिरंगी लाइटों से भारत द्वार का सौंदर्यीकरण, स्वागत द्वार का निर्माण, और डिवाइडरों पर रंगाई-पुताई की जा रही है। सुरक्षा के लिए कैमरे और वॉच टावर लगाए जाएंगे।

Shamli News: कांवड़ यात्रा में निगरानी को शहर बनेंगे तीन वॉच टॉवर, लगेगी 400 अतिरक्त लाइटें

Shamli News: शामली। नगर पालिका द्वारा कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं।

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सुविधाओं का विस्तार

ईओ विनोद कुमार सोलंकी ने बताया कि एसटी तिराहे स्थित भारत द्वार का रंग-बिरंगी लाइटों से सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। इसके अलावा कांवड़ मार्ग पर स्वागत द्वार बनाए जाएंगे और शहर के डिवाइडरों पर रंगाई-पुताई का कार्य शुरू कर दिया गया है।

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सुरक्षा व्यवस्था

कांवड़ मार्ग की निगरानी के लिए एसटी तिराहे से कैराना नहर पुल तक आईपी एड्रेस वाले कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही एसटी तिराहा, विजय चौक और नहर पुल पर वॉच टावर बनाए जाएंगे। शिव चौक और फव्वारा चौक पर दो वाटरप्रूफ कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे।

कांवड़ियों की व्यवस्था

उन्होने बताया कि कांवड़ मार्ग पर लाउडस्पीकर, करीब 400 अस्थाई लाइटें, पांच पानी के टैंकर, प्याऊ, मोबाइल टॉयलेट और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। कांवड़ियों की संख्या की गणना के लिए तीन शिफ्टों में 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।

स्वच्छता एवं सुरक्षा

कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के लिए मिट्टी डालकर भराव कराया जा रहा है। साफ-सफाई व्यवस्था के लिए आठ ट्रैक्टर-ट्राली सहित 24 कर्मचारी और मार्ग व शिविरों की सफाई के लिए करीब 150 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा मार्ग पर घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़कर गोशाला भेजने के लिए टीम गठित की गई है।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ मार्ग पर कौन-कौन सी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं?
कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के लिए कैमरे, स्वागत द्वार, अस्थाई लाइटें, पानी के टैंकर, प्याऊ, मोबाइल टॉयलेट और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है।
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