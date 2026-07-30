Shamli News: हाईवे पार कर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर नौनिहाल

निर्माण के दौरान ही स्थानीय ग्रामीणों ने पंजीठ चौराहे की गंभीर समस्या को उठाया था। उनका कहना था कि यह चौराहा क्षेत्र के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल है, जहां से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। इसके साथ ही गांव पंजीठ, मामौर, तीतरवाड़ा, सहपत, रामडा, हैदपुर तथा आसपास के कई गांवों के लोग इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं और कॉलेज के विद्यार्थी भी इसी चौराहे को पार कर अपने शिक्षण संस्थानों तक पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने उस समय फ्लाईओवर निर्माण की मांग को लेकर हाईवे निर्माण कार्य रुकवा दिया था और धरने पर बैठ गए थे। कई दिनो तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद एनएचएआई और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया था। अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया, लेकिन चार वर्ष बीत जाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर तो दूर, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ता तक उपलब्ध नहीं कराया गया। शुरुआती दिनों में चौराहे पर एक कट बनाया गया था, जिससे ग्रामीण और छात्र सड़क पार कर लेते थे, लेकिन बाद में उस कट को भी सीमेंट की बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया गया। इसके बाद लोगों को हाईवे पार करने के लिए तेज रफ्तार वाहनों के बीच से गुजरना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी पंजीठ जूनियर हाईस्कूल के छात्रों को उठानी पड़ रही है। विद्यालय में गांव पंजीठ के करीब 148 छात्र-छात्राएं प्रतिदिन हाईवे पार कर स्कूल पहुंचते हैं। छुट्टी के समय बच्चों की भीड़ एक साथ सड़क पर उतरती है और उस समय तेज गति से गुजर रहे ट्रकों, बसों और अन्य भारी वाहनों के बीच सड़क पार करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। दो दिन पूर्व स्कूल की छुट्टी के बाद विद्यालय का एक कर्मचारी बच्चों को सुरक्षित सड़क पार कराने के लिए हाईवे पर खड़ा दिखाई दिया। वह पहले दोनों ओर से आने वाले वाहनों की गति कम होने का इंतजार करता और फिर बच्चों को समूह में सड़क पार कराता। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किसी दिन चालक की थोड़ी-सी लापरवाही हुई तो कई मासूम बच्चों की जान एक साथ खतरे में पड़ सकती है, अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को रोजाना स्कूल भेजते समय मन में भय बना रहता है। घर से निकलने के बाद जब तक बच्चे सुरक्षित वापस नहीं लौट आते, तब तक चिंता बनी रहती है। उनका कहना है कि प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करने के बजाय पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। ग्रामीणों ने एक बार फिर एनएचएआई और जिला प्रशासन से पंजीठ चौराहे पर फ्लाईओवर, फुटओवर ब्रिज अथवा अंडरपास जैसी स्थायी व्यवस्था कराने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि यह केवल ग्रामीणों की सुविधा का विषय नहीं, बल्कि सैकड़ों स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी बड़ा सड़क हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होगी। वहीं मामले में उप जिलाधिकारी शिवाजी यादव का कहना है कि डीएम व एनएचएआई के अधिकारियों को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराकर समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पंजीट जूनियर हाई स्कूल के प्रभारी नथपाल सिंह ने बताया की विद्यालय में 148 बच्चे मौजूद हैं। सुबह के समय बच्चे अलग-अलग ग्रुप में हाईवे को क्रॉस कर विद्यालय में आते हैं तथा छुट्टी के समय 4 टीचर दोनों साइडो में खड़े होकर बच्चों को रोड क्रॉसिंग कराते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर उन्होंने डीएम व एसडीएम को पत्र लिखा था, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका।