Shamli News: शिवरात्रि में भोले बाबा की महाआरती में उमडी श्रद्धालुओं की भीड

Shamli News: सावन मास की शिवरात्रि का पर्व जिलेभर में श्रद्धापर्वक व भक्तिभावना के साथ मनाया गया। शिवालयांे में भगवान आशुतोष को जलाभिषेक किया गया और देर शाम शिवालयों में हुई भगवान शिव की महाआरती में श्रद्धालुओं की भीड उमड पडी। भगवान शिव की आरती कर परिवार की सुख स्मृद्धि की कामना की है।

महाआरती का आयोजन

मंगलवार देर शाम शहर के शिव चौक पर मुख्य रूप से शिवरात्रि के अवसर पर महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती पंडित संजय शास्त्री ने विधि विधान से कराई। आरती में मुख्य यजमान के रूप में विधायक प्रसन्न चौधरी, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, डीएम आलोक यादव, एसपी एनपी सिंह, चेयरमैन अरविन्द संगल, भाजपा जिलाध्यक्ष रामजीलाल कश्यप, व्यापारी नेता घनश्यामदास गर्ग, अंकित गोयल, मानस संगल पहुंचे। जिन्होने महाआरती में भाग लेकर धर्मलाभ उठाया। महाआरती में सैकडों की संख्या में श्रद्धालु महिला व पुरूषों की भीड रही। जिन्होने भोलेनाथ से परिवार की सुख स्मृद्धि की कामना की। आरती के बाद प्रसाद भी वितरित किया गया। मौके पर ईओ विनोद कुमार सोलंकी, सूर्यवीर सिंह, पुनीत द्विवेदी, अनुराग शर्मा, पवन गोयल आदि मौजूद रहे। इसके अलावा शहर के सिद्धपीठ गुलजारी वाला शिव मंदिर, सिद्धपीठ भाकूवाला शिव मंदिर, गढमुक्तेश्वर महादेव शिव मंदिर, हनुमान धाम स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की आरती की गई और प्रसाद वितरित किया गया।