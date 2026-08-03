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Shamli News: सपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक शामली में जिलाध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह ताना की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, आगामी चुनावों की तैयारी और नए मतदाता बनवाने पर चर्चा की गई। कई नेताओं ने विभिन्न दलों को छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

Shamli News: सपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान

Shamli News: शामली। समाजवादी पार्टी की जनपद इकाई की मासिक बैठक रविवार को पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह ताना की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, पार्टी की नीतियों एवं पीडीए के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने तथा आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं से स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव के लिए नए मतदाता बनवाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े कई लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

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पार्टी नेताओं ने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए इसे संगठन के लिए मजबूती का संकेत बताया। बैठक में राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर पूर्व शहर अध्यक्ष पंडित विपिन शास्त्री, नईम खान, अरुण कुमार, चूनसा, रवि कुमार, अतेंद्र प्रधान, एडवोकेट माधव कृष्ण गौतम, ऊधव नारायण गौतम, रविंद्र तोमर, डॉ. युसुफ अली, पूर्व प्रधान गुलाब सिंह, अरुण सरवाल तथा गफ्फार मलिक ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।वहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़कर विधानसभा अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह मलिक, विधानसभा महासचिव राजीव शर्मा, नरेंद्र शर्मा सहित अन्य साथियों ने सपा का दामन थामा। इसके अलावा भाजपा छोड़कर सोनू चौहान, भानू चौहान, लोकेश शर्मा तथा ताना भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। जिलाध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह ताना ने कहा कि नए साथियों के पार्टी में शामिल होने से जनपद में समाजवादी पार्टी का संगठन और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता गांव-गांव और बूथ स्तर तक पहुंचकर पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाएं तथा आगामी चुनावों के लिए अभी से तैयारी शुरू करें। बैठक में ठाकुर शेर सिंह राणा, डॉ. दीपा पंवार, चौधरी कलीम हसन, इमरान राणा, तासीन मंसूरी, राहुल सैनी, बारू सिंह, पाल सिंह, राहुल जावला, हरेंद्र जावला, बसंत धारियां, राजन तेजान, रिजवान राजा, सैय्यद मुस्तकीम, अभिषेक शर्मा, ममरेज राणा, वासिल चौधरी, अफसरून मुखिया आदि मौजूद रहे।

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