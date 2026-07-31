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Shamli News: कांवड़ यात्रा से पहले सफाई मित्रों को पीपीई किट वितरित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शामली में कांवड़ यात्रा के दौरान सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर पालिका ने सफाई मित्रों को पीपीई किट वितरित की। अध्यक्ष अरविंद संगल ने कहा कि यह किट सफाई कर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। सभी 25 वार्डों के करीब 200 सफाई मित्रों को यह किट प्रदान की गई है।

Shamli News: कांवड़ यात्रा से पहले सफाई मित्रों को पीपीई किट वितरित

Shamli News: शामली। कांवड़ यात्रा के दौरान सफाई व्यवस्था को बेहतर एवं सफाई कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर पालिका ने गुरुवार को सफाई मित्रों को पीपीई किट वितरित की।

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नगर पालिका अध्यक्ष का बयान

नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद संगल ने कहा कि श्रावण मास में लाखों कांवड़िये शामली से होकर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। ऐसे में शहर की स्वच्छता बनाए रखना नगर पालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सफाई मित्र दिन-रात मेहनत कर शहर को स्वच्छ रखने का कार्य करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी पालिका का दायित्व है। उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की कि कांवड़ यात्रा के दौरान साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं, ताकि स्वच्छ शामली, सुंदर शामली और स्वस्थ शामली का सपना साकार हो सके।

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पीपीई किट का वितरण

ईओ विनोद कुमार सोलंकी ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी 25 वार्डों के सफाई सुपरवाइजरों और करीब 200 सफाई मित्रों को पीपीई किट उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि इस किट में दस्ताने, मास्क तथा रिफ्लेक्टिव जैकेट सहित अन्य सुरक्षा उपकरण शामिल हैं, जो सफाई कर्मियों को संक्रमण, रसायनों और अन्य संभावित खतरों से बचाने में सहायक होंगे। इस अवसर पर अवर अभियंता सिविल श्रीकांत सिंह राणा, जेई हर्षित गर्ग, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक अनिल कुमार, लिपिक लक्ष्मण सिंह, प्रदीप बिड़ला, सुनील कुमार, उदित बालियान, अमित तेश्वर, प्रवीण बाल्मीकि, वैभव गर्ग आदि मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

कावड़ यात्रा के दौरान सफाई मित्रों को क्या दिया गया?
सफाई मित्रों को पीपीई किट वितरित की गई है।
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