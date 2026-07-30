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Shamli News: रोटरी क्लब ने बच्चों को सिखाया हाथ धोने और स्वच्छता का महत्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: रोटरी क्लब शामली ने राजकीय विद्यालय गुजरातीयान में बच्चों के लिए स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। बच्चों को हाथ धोने और नाखून काटने के सही तरीके सिखाए गए। कार्यक्रम में जल संरक्षण पर भी जोर दिया गया और कमजोर विद्यार्थियों को साबुन और नेल कटर किट वितरित की गई।

Shamli News: रोटरी क्लब ने बच्चों को सिखाया हाथ धोने और स्वच्छता का महत्व

Shamli News: शामली। रोटरी क्लब शामली की ओर से बुधवार को राजकीय विद्यालय गुजरातीयान में बच्चों के लिए स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को सही तरीके से हाथ धोने और नाखून काटने की वैज्ञानिक विधि का लाइव प्रदर्शन कर रोगों से बचाव के आसान तरीके बताए गए। परियोजना अध्यक्ष विकास चौधरी एवं सचिन जैन के मार्गदर्शन में बच्चों को हाथ धोने के सात आसान चरणों की जानकारी दी गई। साथ ही सुरक्षित तरीके से नाखून काटने की विधि भी समझाई गई। इस दौरान जल संरक्षण का संदेश देते हुए बच्चों को बताया गया कि हर बूंद अनमोल है, इसलिए पानी का सदुपयोग करना चाहिए।

कार्यक्रम के अंत में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निशुल्क साबुन और नेल कटर किट वितरित की गईं, ताकि वे सीखी गई स्वच्छता संबंधी आदतों को अपने दैनिक जीवन में अपना सकें। इस अवसर पर रोटरी क्लब शामली के अध्यक्ष गुरुमुख सिंह, सचिव सचिन श्याम एवं कोषाध्यक्ष पारस जैन ने कहा कि बच्चों में स्वच्छता की अच्छी आदतें विकसित करना समय की आवश्यकता है। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम न केवल बच्चों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि समाज को भी स्वस्थ और स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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