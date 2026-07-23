Shamli News: व्यक्ति से मारपीट कर नगदी छीनने का आरोप
Shamli News: चौसाना के बल्लामाजरा में ई-रिक्शा के लिए उधार के पैसे के विवाद में बीस हजार की नगदी छीनने और मारपीट का आरोप लगा है। आरोपी ने पीड़ित के गले को दबाकर पैसे छीन लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसे संदिग्ध बताते हुए आपसी लेन-देन से जोड़ रहा है।
Shamli News: चौसाना। बल्लामाजरा में उधार के पैसे की एवज मे ई रिक्शा रहन के मामले मे बीस हजार की नगदी छीनने व मारपीट का आरोप लगा है। पीडित के आरोपो का पुलिस जांच कर रही है। चौसाना चौकी क्षेत्र के गांव बल्लामाजरा निवासी शाहनवाज का आरोप है कि उधार के पैसे की एवज मे ऊन मे एक व्यक्ति द्वारा के घर पर रहन के तौर ई रिक्शा को खडा कर दिया था। जिसको छुडाने के लिए घर से बीस हजार की रकम लेकर चला था ,तभी रास्ते एक बसी चुंधियारी का व्यक्ति मिला। जिसके साथ किसी बात को लेकर मारपीट की घटना कारित हो गई।
आरोप है कि शाहनवाज का आरोपी ने फंसे से गला घोंट दिया और बीस हजार की नगदी को छीन लिया। सूचना पर पुलिस पहुॅची और बेहोश पीडित को पानी डालकर उठाया गया। पुलिस ने मामले को संदिग्ध बताते हुए आपसी लेनदेन का बताया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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