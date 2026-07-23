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Shamli News: रोडवेज बस चालक के खिलाफ दीं तहरीर,क़ी कार्रवाई की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: बुटराडा पुल के पास एक सड़क हादसे में महिला नीशू की मौत हो गई। नीशू अपने भाई और एक वर्षीय बेटी के साथ बाइक पर जा रही थी, जब तेज गति से आई रोडवेज बस ने उन्हें टक्कर मार दी। पति अरविन्द ने बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Shamli News: रोडवेज बस चालक के खिलाफ दीं तहरीर,क़ी कार्रवाई की मांग

Shamli News: बाबरी। बुधवार को बुटराडा पुल के पास हुए सड़क हादसे में महिला की मौत के मामले में मृतका के पति ने रोडवेज बस चालक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना बाबरी पुलिस को दी गई तहरीर में मृतका नीशू के पति अरविन्द पुत्र बशेसर निवासी गांव बुटराडा ने बताया कि उसकी पत्नी नीशू अपनी एक वर्षीय पुत्री के साथ उसके भाई संदीप पुत्र ब्रजपाल की बाइक पर सवार होकर अपने मायके जा रही थी। आरोप है कि ज़ब वे बुटराडा पुल के पास पहुंचे तभी शामली क़ी ओर सें तेज गति और लापरवाही से आ रही मुज़फ्फरनगर डिपो क़ी बस ने बाइक को टक्कर मार दी।

हादसे में नीशू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाई व पुत्री सामान्य घायल हो गए। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पीड़ित अरविन्द ने अज्ञात रोडवेज बस चालक के खिलाफ तेज रफ्तार व लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

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