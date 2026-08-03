Shamli News: शामली सीएचसी में 140 मरीजों को आरोग्य मेले में मिली दवा
Shamli News: शामली में उमस भरी गर्मी के चलते आरोग्य मेले में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। रविवार को सीएचसी शामली में 140 मरीजों की जांच की गई और उन्हें दवा दी गई। हर रविवार सभी सीएचसी पर ये मेले लगते हैं, जहां बुखार, उल्टी दस्त और त्वचा रोग के मरीज बढ़ रहे हैं।
Shamli News: शामली।उमस भरी गर्मी के चलते आरोग्य मेले में मरीजों की भीड बढने लगी है। रविवार को मरीजों की सुविधा को देखते हुए सीएचसी शामली में लगें आरोग्य मेले में 140 मरीजों की रेाग जांच कर दवां दी गई। शासनादेश पर जिलेभर में हर रविवार सभी सीएचसीयों पर आरोग्य मेला लागाया जाता है। जहां बढती उमस भरी गर्मी के चलते उल्टी दस्त,बुखार के साथ साथ त्वचा रोग के मरीजों की संख्या बढने लगी है। चिकित्सकों का कहना है की जैसे जैसे मौसम में बढती उमस के चलते लोगें को त्वचा रोग की अधिक परेशानियां बढने लगी है। जैसे जैसे उमस भरी गर्मी बढेगी वैसे ही इस तरह के मरीजों की संख्या और भी बढेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।