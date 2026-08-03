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Shamli News: शामली सीएचसी में 140 मरीजों को आरोग्य मेले में मिली दवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शामली में उमस भरी गर्मी के चलते आरोग्य मेले में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। रविवार को सीएचसी शामली में 140 मरीजों की जांच की गई और उन्हें दवा दी गई। हर रविवार सभी सीएचसी पर ये मेले लगते हैं, जहां बुखार, उल्टी दस्त और त्वचा रोग के मरीज बढ़ रहे हैं।

Shamli News: शामली सीएचसी में 140 मरीजों को आरोग्य मेले में मिली दवा

Shamli News: शामली।उमस भरी गर्मी के चलते आरोग्य मेले में मरीजों की भीड बढने लगी है। रविवार को मरीजों की सुविधा को देखते हुए सीएचसी शामली में लगें आरोग्य मेले में 140 मरीजों की रेाग जांच कर दवां दी गई। शासनादेश पर जिलेभर में हर रविवार सभी सीएचसीयों पर आरोग्य मेला लागाया जाता है। जहां बढती उमस भरी गर्मी के चलते उल्टी दस्त,बुखार के साथ साथ त्वचा रोग के मरीजों की संख्या बढने लगी है। चिकित्सकों का कहना है की जैसे जैसे मौसम में बढती उमस के चलते लोगें को त्वचा रोग की अधिक परेशानियां बढने लगी है। जैसे जैसे उमस भरी गर्मी बढेगी वैसे ही इस तरह के मरीजों की संख्या और भी बढेगी।

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