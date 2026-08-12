Shamli News: आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों का डेढ़ साल से सेवानिवृत्ति का पूरा लाभ न मिलने का आरोप

Shamli News: जिला कार्यक्रम विभाग में बाल विकास एवं पुष्टाहार सुपरवाइजर के पद से सेवानिवृत्त हुईं दो कर्मचारियों को डेढ़ साल बीतने के बाद भी सेवानिवृत्ति का पूरा लाभ नहीं मिल सका है। सेवानिवृत्त सुपरवाइजर शोभा विश्वकर्मा और राजकुमारी का आरोप है कि विभागीय स्तर पर कार्रवाई में हो रही देरी के कारण उन्हें 300 दिन के अवकाश नगदीकरण, एनपीएस, ओपीएस और बीमा आदि लाभ नहीं मिले है। भुगतान के लिए दोनों कर्मचारी लगातार विभाग के चक्कर काट रही हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है।

जिले के कार्यक्रम विभाग की गंभीर समस्याएँ

जिले के कार्यक्रम विभाग पर गम्भीर आरोपो का मामला थमने का नाम नही ले रहा है एक के बाद एक मामला नित रोज सामने आ रहें है। आंगनबाडियों में पंजिकृत 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को मिलने वाले हॉट कूक्ड फूड और शिक्षा भी पढाई भी कार्यक्रम प्रशिक्षण, व मानदेय के करीब 61 लाख रूपये का भुगतान न होने के बाद अब बाल विकास एवं पुष्टाहार सुपरवाइजर के पद से सेवानिवृत्त हुईं दो कर्मचारियों को डेढ़ साल बीतने के बाद भी 300 दिन के अवकाश नगदीकरण, एनपीएस, ओपीएस और बीमा समेत सरकार से मिलने वाले अन्य लाभों के करीब 15 लाख से अधिक की धनराशि का लाभ नही मिल पाया है। शोभा विश्वकर्मा और राजकुमारी बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में सुपरवाइजर के पद पर तैनात थीं। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व दोनों सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। विभागीय अधिकारी को कई बार शिकायत कर चुकी है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि शासनादेश के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले देयों का भुगतान अधिकतम पांच माह के भीतर किया जाना चाहिए। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी को फोन करने का प्रयास किया गया लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ।