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Shamli News: गुलशन नगर में बिजली कटौती ने फिर बढ़ाई परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: गुलशन नगर में बिजली की आपूर्ति परिजनों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। 19 घंटों तक बिजली न आने से लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। छात्रों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा है और मोहल्ले वाले बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं।

Shamli News: गुलशन नगर में बिजली कटौती ने फिर बढ़ाई परेशानी

Shamli News: नगर के मोहल्ला गुलशन नगर में विद्युत आपूर्ति की बदहाल स्थिति से लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक बार फिर करीब 19 घंटे तक बिजली न आने से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी।मामले की शिकायत मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर की गई है। शनिवार रात ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद मोहल्ले में बिजली का संकट खड़ा हुआ था। करीब 39 घंटे बाद सोमवार दोपहर दो बजे बिजली बहाल हो सकी थी। लोगों को उम्मीद थी कि अब परेशानी खत्म हो गई, लेकिन शाम करीब पांच बजे फिर आपूर्ति बंद हो गई। रातभर बिजली नहीं आने के बाद मंगलवार सुबह भी स्थिति जस की तस रही।

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मोहल्ले के बिलाल अहमद और छात्र आदिल ने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत करते हुए विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। शिकायत में कहा गया कि बार-बार बिजली बंद होने से गर्मी में लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। साथ ही विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे आपूर्ति शुरू होने के बाद लोगों को राहत मिली। इससे पहले लगातार बिजली कटौती को लेकर मोहल्लेवासी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी कर चुके हैं। जेई अजय शर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा के चलते नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं हो सका। फिलहाल पुराने ट्रांसफार्मर से वैकल्पिक व्यवस्था चल रही है।

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