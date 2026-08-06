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Shamli News: चौसाना बिजलीघर पर 7 अगस्त को लगेगा विद्युत समाधान शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: चौसाना के 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र पर 7 अगस्त 2026 को बिजली समाधान शिविर आयोजित होगा। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, क्षेत्र के उपभोक्ताओं की विद्युत समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा, जिसमें बिल त्रुटियां, नए कनेक्शन, और अन्य शिकायतें शामिल हैं। उपभोक्ताओं से आवश्यक दस्तावेज लाने की अपील की गई है।

Shamli News: चौसाना बिजलीघर पर 7 अगस्त को लगेगा विद्युत समाधान शिविर

Shamli News: चौसाना। 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र चौसाना पर शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को बिजली विभाग की ओर से विद्युत समाधान शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसमें क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। शिविर में बिजली बिलों में त्रुटि, मीटर संबंधी शिकायतें, नए बिजली कनेक्शन, नाम संशोधन, बकाया भुगतान, विद्युत आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों सहित अन्य विभागीय समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपने आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर शिविर में पहुंचने और विभागीय सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की है। जेई आजम अकबर ने बताया कि शिविर का उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण करना है, ताकि उन्हें छोटी-छोटी समस्याओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

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उन्होंने क्षेत्र के सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से निर्धारित समय पर शिविर में पहुंचकर अपनी बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान कराने तथा शिविर को सफल बनाने की अपील की।

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