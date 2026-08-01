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Shamli News: कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी ने संभाला मोर्चा, प्रमुख मार्गों और शिविरों का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शामली में श्रावण कांवड़ यात्रा-2026 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने प्रमुख कांवड़ मार्गों तथा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं के लिए उच्चतम प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी ने संभाला मोर्चा, प्रमुख मार्गों और शिविरों का किया निरीक्षण
कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी ने संभाला मोर्चा, प्रमुख मार्गों और शिविरों का किया निरीक्षण

Shamli News: शामली। श्रावण कांवड़ यात्रा-2026 को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने शनिवार को जिले के प्रमुख कांवड़ मार्गों, शिविरों और संवेदनशील स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने सबसे पहले लालूखेड़ी बॉर्डर, इसके बाद बुटराडा कांवड़ शिविर और शामली नगर स्थित प्राचीन शिव चौक मंदिर सहित अन्य प्रमुख कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली।एसपी ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान पूरी सतर्कता बरती जाए और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाए।

उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने, कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न होने देने और जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर आने वाले संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए। साथ ही एंटी सबोटाज चेक टीम और बीडीडीएस टीम के साथ बेहतर समन्वय बनाकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ियों और शिविर संचालकों से भी संवाद किया। उन्होंने उनकी समस्याओं और सुझावों की जानकारी लेते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

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