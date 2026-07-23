Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shamli News: बिना साइलेंसर बाइक दौड़ाने वालों पर पुलिस का शिकंजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

Shamli News: कांधला में पुलिस ने बिना साइलेंसर वाली बाइकों के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत तेज आवाज करने वाले वाहनों की जांच करते हुए चालान काटे गए। पुलिस ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने की अपील की। आगे कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

Shamli News: बिना साइलेंसर बाइक दौड़ाने वालों पर पुलिस का शिकंजा

Shamli News: कांधला। पुलिस ने तेज आवाज और यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वाली बिना साइलेंसर बाइकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान कई बाइक चालकों की जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटकर भविष्य में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। कस्बे में बिना साइलेंसर बाइक दौड़ाकर तेज आवाज करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कांधला पुलिस ने सख्त अभियान चलाया। अभियान के दौरान मुख्य बाजारों, व्यस्त चौराहों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस टीम ने संदिग्ध बाइकों को रोककर उनकी गहन जांच की। इस दौरान जिन वाहनों में साइलेंसर से छेड़छाड़ की गई थी या बिना साइलेंसर तेज आवाज पैदा की जा रही थी, उनके चालान किए गए।पुलिस

ये भी पढ़ें:Haridwar News: पटाखा साइलेंसर वाली बुलेट सीज की

अधिकारियों ने बताया कि ऐसे वाहन न केवल ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, बल्कि आम नागरिकों, बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों के लिए भी परेशानी का कारण बनते हैं। साथ ही तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। अभियान के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, मानक साइलेंसर का ही उपयोग करने तथा अनावश्यक रूप से तेज आवाज करने से बचने की हिदायत दी गई। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई चालक दोबारा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत और अधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी बच्चू सिंह का कहना है कि क्षेत्र में सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने नागरिकों से भी यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित वाहन संचालन में सहयोग करने की अपील की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Crime News Shamli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।