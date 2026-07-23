Shamli News: बिना साइलेंसर बाइक दौड़ाने वालों पर पुलिस का शिकंजा

Shamli News: कांधला। पुलिस ने तेज आवाज और यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वाली बिना साइलेंसर बाइकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान कई बाइक चालकों की जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटकर भविष्य में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। कस्बे में बिना साइलेंसर बाइक दौड़ाकर तेज आवाज करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कांधला पुलिस ने सख्त अभियान चलाया। अभियान के दौरान मुख्य बाजारों, व्यस्त चौराहों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस टीम ने संदिग्ध बाइकों को रोककर उनकी गहन जांच की। इस दौरान जिन वाहनों में साइलेंसर से छेड़छाड़ की गई थी या बिना साइलेंसर तेज आवाज पैदा की जा रही थी, उनके चालान किए गए।पुलिस

अधिकारियों ने बताया कि ऐसे वाहन न केवल ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, बल्कि आम नागरिकों, बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों के लिए भी परेशानी का कारण बनते हैं। साथ ही तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। अभियान के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, मानक साइलेंसर का ही उपयोग करने तथा अनावश्यक रूप से तेज आवाज करने से बचने की हिदायत दी गई। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई चालक दोबारा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत और अधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी बच्चू सिंह का कहना है कि क्षेत्र में सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने नागरिकों से भी यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित वाहन संचालन में सहयोग करने की अपील की।