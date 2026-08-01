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Shamli News: मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो भाइयों पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: झिंझाना के गांव मंसूरा में एक युवक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 29 जुलाई को खेत से लौटते समय वासिल पर हमले का आरोप है। गवाहों की गवाही के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Shamli News: मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो भाइयों पर मुकदमा

Shamli News: झिंझाना। थाना क्षेत्र के गांव मंसूरा में खेत से लौट रहे एक युवक के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने दो सगे भाइयों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गांव मंसूरा निवासी वासिल पुत्र रियाज ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 29 जुलाई को सुबह करीब 10:30 बजे वह अपने खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान गांव के ही बिलाल व अफजाल पुत्रगण रिफाकत उर्फ राफा वहां पहुंचे और किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि वह वहां से बचकर गांव की ओर लौटने लगा तो दोनों आरोपियों ने रास्ते में रोककर गाली-गलौज की और लाठी-डंडों से मारपीट कर दी।

शोर सुनकरग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद दोनों आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।पीड़ित ने घटना में चोट लगने की बात बताते हुए नासिर, लीलू और शाहिद पहलवान को प्रत्यक्षदर्शी बताया है। थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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