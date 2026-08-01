Shamli News: मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो भाइयों पर मुकदमा
Shamli News: झिंझाना के गांव मंसूरा में एक युवक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 29 जुलाई को खेत से लौटते समय वासिल पर हमले का आरोप है। गवाहों की गवाही के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Shamli News: झिंझाना। थाना क्षेत्र के गांव मंसूरा में खेत से लौट रहे एक युवक के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने दो सगे भाइयों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गांव मंसूरा निवासी वासिल पुत्र रियाज ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 29 जुलाई को सुबह करीब 10:30 बजे वह अपने खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान गांव के ही बिलाल व अफजाल पुत्रगण रिफाकत उर्फ राफा वहां पहुंचे और किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि वह वहां से बचकर गांव की ओर लौटने लगा तो दोनों आरोपियों ने रास्ते में रोककर गाली-गलौज की और लाठी-डंडों से मारपीट कर दी।
शोर सुनकरग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद दोनों आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।पीड़ित ने घटना में चोट लगने की बात बताते हुए नासिर, लीलू और शाहिद पहलवान को प्रत्यक्षदर्शी बताया है। थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।