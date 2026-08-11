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Shamli News: किशोरी को ले जाने के मामले में मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: किशोरी को ले जाने व धमकी देने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया। नगर के मोहल्ला अफगानान निवासी व्यक्ति ने कोतवाली मे

Shamli News: किशोरी को ले जाने के मामले में मुकदमा दर्ज

Shamli News: किशोरी को ले जाने व धमकी देने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया। नगर के मोहल्ला अफगानान निवासी व्यक्ति ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया कि वह परिवार के साथ किराये के मकान में रहता है। चार अगस्त की रात करीब नौ बजे वह कमरे में सो रहा था, जबकि उसकी पत्नी पड़ोस में गई हुई थी। आरोप है कि इसी दौरान मोहल्ले का ही साहिल उसकी 14 वर्षीय पुत्री को अपने साथ ले गया। घर में रखी 90 हजार रुपये की नकदी के अलावा सोने-चांदी के आभूषण भी गायब मिले। इसके बाद वह आरोपी के फूफा फुरकान के पास पहुंचा, तो उसने कार्रवाई करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी।

पीड़ित ने आशंका जताई कि कांधला के मोहल्ला खैल गंगेरू रोड निवासी उमरशाद ने किशोरी को किसी अज्ञात स्थान पर छिपा रखा है। पुलिस ने साहिल, फुरकान और उमरशाद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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