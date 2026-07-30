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Shamli News: नर्स से छेड़छाड़ व मारपीट का आरोप, युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शामली के एक गांव में एक युवती से छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता की शिकायत पर बाबरी थाना पुलिस ने 26 और 27 जुलाई को हुई घटनाओं की जांच शुरू कर दी है।

Shamli News: नर्स से छेड़छाड़ व मारपीट का आरोप, युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Shamli News: शामली। बाबरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने पीड़िता के भाई की तहरीर पर एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस को दी गई तहरीर में गांव बन्तीखेड़ा निवासी जावेद ने बताया कि उसकी बहन शामली के गुरुनाथ अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत है। आरोप है कि गांव का विनस उर्फ कल्लू पुत्र अमरपाल पिछले कई दिनों से उसकी बहन पर मिलने का दबाव बना रहा था। युवती द्वारा मना करने पर आरोपी ने 26 जुलाई को अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया और गाली-गलौज कर वहां से चला गया।

आरोप है कि 27 जुलाई की शाम ड्यूटी समाप्त होने के बाद जब युवती अस्पताल से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में आरोपी ने उसे रोककर अभद्रता की। युवती ने इसकी सूचना अपने भाई को दी। इसके बाद जावेद अपने पिता और एक अन्य परिजन के साथ मौके पर पहुंचा। आरोप है कि वहां आरोपी ने युवती और उसके परिजनों के साथ मारपीट की तथा गाली-गलौज करते हुए जाते समय गोली मारने की धमकी भी दी। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर बाबरी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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