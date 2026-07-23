Shamli News: कांवड़ यात्रा को लेकर कांधला में एसपी एनपी सिंह का फ्लैग मार्च
Shamli News: कांधला में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एसपी एनपी सिंह ने फ्लैग मार्च निकाला। उन्होंने बाजारों का निरीक्षण किया, व्यापारियों से बातचीत की, और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। पुलिस ने यात्रा के दौरान पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है।
Shamli News: कांधला। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से एसपी ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने बाजारों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और व्यापारियों से संवाद स्थापित करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। आगामी श्रावन मास कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में एसपी बीते बुधवार की रात एनपी सिंह ने पुलिस अधिकारियों और भारी पुलिस बल के साथ कस्बे के प्रमुख बाजारों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा का विश्वास बढ़ाना तथा असामाजिक तत्वों में कानून का भय उत्पन्न करना रहा।
इस दौरान एसपी ने बाजारों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से बातचीत करते हुए कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। एसपी ने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।उन्होंने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी और पुलिस हर स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के साथ लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पुलिस-प्रशासन ने सभी नागरिकों, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों से आपसी भाईचारा बनाए रखने, कानून व्यवस्था का पालन करने तथा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण कांवड़ यात्रा संपन्न कराने में सहयोग की अपील की। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।