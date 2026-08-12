Shamli News: मुठभेड़ के बाद पुलिस ने लूट का आरोपी दबोचा, पैर में लगी गोली

Shamli News: गढ़ीपुख्ता थानाक्षेत्र में तीतरों पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ में लट का आरोपी एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसके दो साथी फरार हो गए। एएसपी के मुताबिक आरोपी ने गत 20 जुलाई में में बाइक सवार चाचा भतीजे से नगदी एवं बाइक लूटी थी। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके कब्जे से लूटी मोटरसाइकिल, नगदी व अवैध तमंचा-कारतूस बरामद। ।एएसपी देहात सुमित शुक्ला ने बताया कांवड़ यात्रा के चलते पुलिस तीतरों पुलिया के पास चैकिंग कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली की दो बाइकों पर सवार बदमाश संदिग्ध अवस्था में इधर उधर घूम रहे है।

इस पुलिस ने घेरोबंदी की तो उक्त बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से पैर गोली लगने एक बाइक सवार बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जबकि दो साथी दूसरी बाइक से फरार हो गए। घायल बदमाश की पहचान आमिर पुत्र इरफान निवासी ग्राम डिडौली खेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर के रूप में हुई। उस पर लूट आदि के करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। इसी बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर गढ़ी अब्दुला निवासी आमिल आलम एवं उनके भतीजे से 15 सौ रुपये की नगदी एवं बाइक लूटी थी। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, दो खोखा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर एवं लूटी गई बाइक और 1500 रूपये की नगदी बरामद की गई । एएसपी सुमित शुक्ला ने घटना स्थल का मुआयना किया।