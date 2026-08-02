Shamli News: नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोप में वांछित गिरफ्तार
Shamli News: शामली में आदर्श मंडी पुलिस ने नाबालिग किशोर के साथ अश्लील कृत्य के मामले में वांछित आरोपी पवन कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से अश्लील वीडियो सहित एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। यह मामला एक अगस्त को दर्ज किया गया था और आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
Shamli News: शामली। थाना आदर्श मंडी पुलिस ने नाबालिग किशोर के साथ कथित अश्लील कृत्य के मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसमें अश्लील वीडियों भी मिली है। थाना आदर्शमंडी के थाना क्षेत्र में गत एक अगस्त को एक नाबालिग किशोर के साथ अश्लील कृत्य किए जाने का मामला सामने आया था। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर थाना आदर्श मंडी में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी एनपी सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना आदर्श मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पवन कुमार पुत्र संतोष निवासी मोहल्ला आदर्श विहार, थाना आदर्श मंडी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के कब्जे से सैमसंग कंपनी का एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस से जेल भेज दिया।
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