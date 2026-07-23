Shamli News: ट्यूबवेल से बिजली केबल चोरी का खुलासा, कांधला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर केबल बरामद की

Shamli News: कांधला। थाना पुलिस ने ट्यूबवेल से विद्युत केबल चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की गई करीब 8 से 10 मीटर लंबी काले रंग की विद्युत केबल बरामद की है। आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया। थाना क्षेत्र में ट्यूबवेल से विद्युत केबल चोरी की घटना का कांधला पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई विद्युत केबल बरामद की है। पुलिस के अनुसार, 20/21 जुलाई की रात कस्बा ऐलम निवासी सुभाष चंद पुत्र महाबीर प्रसाद की एनएच-709 स्थित पंवार होटल के पास खेत में लगी ट्यूबवेल से अज्ञात चोर विद्युत केबल चोरी कर ले गए थे।