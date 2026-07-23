Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shamli News: ट्यूबवेल से बिजली केबल चोरी का खुलासा, कांधला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर केबल बरामद की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

Shamli News: कांधला पुलिस ने ट्यूबवेल से चोरी हुई विद्युत केबल की घटना का खुलासा किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 8 से 10 मीटर लंबी काले रंग की विद्युत केबल बरामद की गई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया है।

Shamli News: ट्यूबवेल से बिजली केबल चोरी का खुलासा, कांधला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर केबल बरामद की

Shamli News: कांधला। थाना पुलिस ने ट्यूबवेल से विद्युत केबल चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की गई करीब 8 से 10 मीटर लंबी काले रंग की विद्युत केबल बरामद की है। आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया। थाना क्षेत्र में ट्यूबवेल से विद्युत केबल चोरी की घटना का कांधला पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई विद्युत केबल बरामद की है। पुलिस के अनुसार, 20/21 जुलाई की रात कस्बा ऐलम निवासी सुभाष चंद पुत्र महाबीर प्रसाद की एनएच-709 स्थित पंवार होटल के पास खेत में लगी ट्यूबवेल से अज्ञात चोर विद्युत केबल चोरी कर ले गए थे।

पीड़ित की तहरीर पर थाने अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए ग्राम कनियान निवासी विकास पुत्र राजपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से चोरी की गई लगभग 8 से 10 मीटर लंबी काले रंग की विद्युत केबल बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Crime News Shamli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।